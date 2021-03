Tiktoker se volvió tendencia por celebrarle el cumpleaños al coronavirus

Una Tiktoker se viralizó en redes sociales luego de grabar un video celebrándole el cumpleaños al COVID-19.

La joven le festejó un año a la pandemia y le hizo un pastel con velas, bombas y más adornos. Además, contó con la participación de sus familiares.

Se trata de Alexandra Torres, una Tiktoker cucuteña que suele grabar videos graciosos de este tipo. Posee una gran cantidad de seguidores en sus otras redes sociales.

@alexatorrexcontreras Cortand0 el pastel de cumpleaños del COVID-19 🎂👏🦠 TE GUARDE UN PEDACITO A TI 😷 ( IG: Alexatorrex ✨) ♬ sonido original - Alexa Torrex

La torta tenía la imagen referente al COVID-19 de color verde y en la parte superior del postre había una vela encendida.

En el fondo de la habitación había una frase que decía “Feliz Año” y al soplar la vela Alexandra pidió un deseo: “que el Covid no cumpla más años”.

“Que no cumpla muchos más”, “los deseos no se dicen, si no, no se cumplen”, “ahora como dijo el deseo ya no se va a cumplir”, “ya hasta el virus le celebran los cumpleaños”, son los comentarios que le hicieron en el video.