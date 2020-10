Video: el divertido baile de niños huérfanos de Uganda que te alegrará el alma

Aunque su vida no ha sido fácil y viven en medio de la pobreza, un grupo de niños huérfanos de Uganda demuestran que no necesitan de nada material para ser felices. A través de la cuenta Masaka Kids, en Instagram y YouTube, una ONG que está a cargo de cuidarlos se puede ver cómo a través de la música y el baile, sonríen a más no poder.

Los voluntarios de dicha ONG no solo les proporcionan comida, ropa, educación y asistencia sanitaria, también les han enseñado a bailar, talento que ya traen en las venas y se ve reflejado a la hora de moverse.

Los niños, de todas las edades, aprenden las coreografías perfectamente y para muchos verlas es como una cura para alma, pues contagian su alegría a través de su sonrisa.

No se necesitan si quiera zapatos para moverse al ritmo de la música, ellos solo se dedican a disfrutar de la danza, a la cual han convertido en un antídoto contra la tristeza.

Sus hermosos bailes ganan miles de reproducciones en redes sociales y su comunidad es cada vez más grande. Hasta el momento tienen más de un millón de seguidores en Instagram, más de un millón de suscriptores en YouTube y hasta tienen un álbum musical en Spotify.

Algunos de los bailes más famosos que tienen es el que hicieron para la canción ‘Que tire pa’ lante’ de Daddy Yankee y para ‘Black Parade’ de Beyoncé. Pero el que más ha emocionado en redes ha sido el que hicieron con el tema ‘Jerusalema’.

¿Listos para emocionarse con estos pequeños ?