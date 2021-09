Video: fue a confrontar a la mujer que golpeó a su hijo, pero al verla mejor se arrepintió

El video que inmediatamente se viralizó muestra a quien posiblemente es el hijo mayor de la mujer llegar a la casa con el pequeño, luego de ir al parque. Sin embargo, este le refiere que una mujer golpeó al niño mientras jugaba, lo que enfureció a la mamá y decidió ir a buscarla.

“Yo no sé donde vive, yo no me voy a poner a pelear con una señora de esas”, dice el joven ante las preguntas de la madre, pues según ella, es increíble que le hayan pegado al niño, una situación que la sacó de casillas.

“Quién es esa malp4ri$$, ahora mismo voy a ir, a ver si yo me voy a dejar, yo no le tengo miedo”, dice la mujer mientras se agarra el cabello, en preparación para la pelea.

Mientras se desplazan al parque de la zona residencial, la mujer enfurecida pregunta en repetidas ocasiones de dónde es, sin embargo, el joven le responde que nunca la había visto.

Al llegar al lugar se encuentra con la sorpresa de que es una corpulenta y musculosa mujer que se encontraba entrenando, situación que inmediatamente la hizo arrepentir de sus ganas de armar pleito.

Por su parte la otra mujer explicó que el niño le dio un golpe con el balón y ella se lo devolvió sin ánimos de lastimarlo.

“No tienen cuidado, ustedes, siempre es lo mismo, bien hecho lo que hizo vecina, que pena con usted vecina, de todas maneras, disculpe”, aseguró la mujer.