Video: joven fue embestida por una gaviota cuando montaba en atracción mecánica

Kiley Holman es una joven que se hizo viral luego de haber sido embestida por una gaviota cuando estaba en una atracción mecánica, según informó el diario Fox News .

De acuerdo con el medio, la joven salió a festejarle a su mejor amiga el cumpleaños número 14, por lo que para hacerlo más conmemorativo decidieron acudir al parque acuático Morey’s Piers & Beachfront Water Park.

Allí optaron por montarse en una atracción mecánica conocida como Sling Shot, la cual es una mezcla de agua con altura.

Como se puede ver en la grabación, todo parecía normal, se montaron en el juego mecánico que anda a 120 km por hora, cuando de repente recién iniciando una gaviota que volaba por ahí la embistió.

Como la joven estaba gritando, el animal alcanzó entrar su cabeza a su boca. Afortunadamente, Kiley agarró la gaviota con las manos y la logró alejar rápidamente.

Según Kiley, se dio cuenta a tiempo de que la gaviota se estrellaría con ella, pero como todo fue tan rápido, no sabía como reaccionar, motivo por el que una vez la tuvo en su cara optó por arrojarla.

“Sabía que no había vuelta atrás y simplemente me iba a golpear (…) No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. Simplemente lo agarré y me lo quité rápido”, dijo.

Lo curioso del hecho, es que su mejer amiga ni cuenta se dio de lo sucedido. Sin embargo, quien estaba viendo las cámaras de seguridad de la atracción se dio cuenta y le pareció divertido, motivo por el que lo publicó a través de redes sociales.

Cabe mencionar que el animal resultó ileso del choque, ya que otras cámaras lo registraron alejándose del lugar .

Kiley por su parte, aseguró que nunca más piensa montarse en dicha atracción mecánica.