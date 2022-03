René Pérez, más conocido como Residente , hizo pública una canción en la que se refiere al cantante paisa J Balvin . Este tema ha dado mucho de que hablar y por supuesto el humorista Lokillo no se podía quedar atrás para sacarle provecho con una improvisación en la que muchos aseguran que podría ser la respuesta correcta a René.

En el video que fue publicado en la cuenta oficial de Yédinson Ned Flórez, más conocido como Lokillo, se escucha decir en un principio: "Buenos días, buenos días, buenos días. No sé si soy José o soy ‘J’, pero esta es la respuesta a la tiradera. ¿Están listos chicos?".

Algunos segundos más adelante, el humorista al parecer hacer referencia a las canciones infantiles por las que fue señalado J Balvin por Residente: "Se cree muy calle y de barrio popular y vive en una piña debajo del mar, tirando odio en vez de paz en la tierra y en Ucrania Mambrú se fue a la guerra; qué dolor, qué dolor, qué pena".

"Dices que tengo los nudillos blanditos, pues sabes que, no es lo único que tengo blandito... No, eso no eso no..." dijo Lokillo imitando la voz de J Balvin.

Esta publicación se viralizó rápidamente y provocó varias risas entre sus seguidores quienes lo aplaudieron por su excelente trabajo: "No me cansaré de decir que eres el MÁS talentoso y el más nea al tiempo 😂", "la buena, dejen el odio, mas paz a este mundo que tanto necesitamos", "jaja este man es a otro nivel: Hace una critica a Rene, a Balvin a la tiradera, manda un mensaje de paz y de lo importante y hace reir!! Único y calidoso!".