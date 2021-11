VIDEO: Mujer se defendió de los ataques de su pareja con dos puñetazos y un sillazo que lo noquearon

Un video viral que ha circulado en las redes sociales y cuyo origen es desconocido, evidenció el momento en que una mujer se defendió de su novio luego de que la atacara verbal y físicamente en un lugar público.

Tal como muestran las imágenes, la pareja se encontraba en las mesas de afuera de un establecimiento. De repente, el hombre la insulta y procede a golpearla en repetidas ocasiones en su cara y hasta la 'mechonea'.

La reacción de la víctima fue pararse de inmediato de su asiento y contraatacar con dos puñetazos certeros que dejaron noqueado a su agresor, el cual cae contra el piso y es rematado con tremendo sillazo.

Posteriormente, el victimario logra estabilizarse y huye del lugar frente a la inesperada respuesta de su pareja. Además, en el último plano de la escena, se observa que la mujer también se va del lugar y se aprecia que el hecho de violencia de género ocurrió sobre la medianoche.

Cientos de usuarios, al ver cómo se defendió la víctima, se manifestaron con diferentes comentarios a través de redes sociales en donde aplaudieron y destacaron el valor que tuvo la mujer para enfrentar a su agresor.

Publicidad

"Esto es lo que tienen que hacer todas las maltratadas", "¡Genial! Mejor no lo podía hacer", "Por asqueroso. Más le tenía que dar para que aprenda", "Excelente no dejarse de ningún hombre", "Hasta me dio gusto cuando le cayó la silla en la cabeza", replicaron los internautas,