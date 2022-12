Video: Niño de 3 años con extraño síndrome sonríe al poder ver a sus padres por primera vez

Jaxon Emberton es un niño de tres años que nació con una anomalía cromosómica, conocida como síndrome de DiGeorge, una enfermedad que produce un desarrollo deficiente en varios de los sistemas de su cuerpo, por lo que ha sufrido mucho. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus padres con una hermosa sonrisa, luego de que le pusieran unas gafas y los viera por primera vez.

Todo indica, que debido a la enfermedad los padres no se habían percatado de que el bebé no podía ver del todo bien, motivo por lo que toda marchaba normal. No obstante, tal el descubrimiento le informaron al médico, quien luego confirmó que efectivamente al niño le hacían falta unas gafas de grande aumento, pues Jaxon no veía prácticamente nada.

Publicidad

Posteriormente, le pusieron unas gafas y en video guardaron la hermosa carita que supo el bebé al ver a sus padres por primera vez.

Sin duda alguna, un momento bastante importante para sus padres, pues el niño ha tenido bastantes problemas de salud desde que nació, ya que tuvo que ser sometido a dos cirugías a corazón abierto cuando tan solo tenía 11 días y luego a las seis semanas de nacido.

Asimismo, también le tuvieron que realizar una traqueotomía para que pudiera respirar con ayuda de un ventilador, debido a que el niño no se le desarrollaron muy bien los pulmones y tiene problemas para respirar. Además, presenta bajos niveles de calcio que tiene en la sangre entre otras cosas.

“Una vez que le pusimos esas gafas, fue uno de los momentos más increíbles (…) Ver su carita iluminarse cuando el mundo se abrió para él fue toda la confirmación que necesitábamos de que las gafas eran exactamente lo que requería”, dijo Charles Emberton, papá de Jaxon.

Publicidad

Tras la publicación del video en redes se hizo viral. Cientos de internautas se alegraron porque el pequeño pudiera ver.

“Su sonrisa ha capturado los corazones de muchos en las redes sociales. Recuerdo que miré el video a la mañana siguiente y vi cuántas visitas ya había obtenido y quedamos anonadados (…) Es increíble leer todos los comentarios y ver cómo su sonrisa puede alegrar el día de alguien”, agregó.

Publicidad

Y aunque el niño tendrá que ser sometido más adelante a otro tipo de cirugías, usuarios dicen que él es una muestra de que los dictámenes médicos pueden cambiar con mucho amor, esfuerzo, lucha y sobretodo ayuda de Dios.