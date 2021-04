Youtuber mexicano rifó sus dos carros de lujo para comprar tanques de oxígeno a enfermos con COVID

El youtuber mexicano Scott Andrián Moreno , más conocido como Scott Traveling, se ganó el respeto de todos sus seguidores tras mostrar su buen corazón con las personas que pasan momentos difíciles debido a la pandemia por el COVID-19.

Al ver lo complejo de la situación, el joven decidió despojarse de sus pertenencias para ayudar y no le importó quedarse sin carro.

A diario recibía en sus redes sociales mensajes de seguidores que le pedían ayuda para conseguir tanques de oxígeno que necesitaban sus familiares enfermos de COVID. Sin pensarlo mucho, sintió el impulso de colabórales.

Sin embargo, los recursos económicos fueron disminuyendo por lo que tomó la decisión de rifar sus propio carros, un Mercedes y un BMW de lujo, con el fin de recaudar fondos y continuar con su buena obra. Y aunque muchos dudaron de que fuera real, Scott cumplió con su cometido ganándose aún más la admiración de sus seguidores.

La situación está muy fea, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar. La vida no tiene precio. Tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien manifestó en sus redes.

“Y sé que me criticarán por las rifas como siempre, pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”, agregó.

Aunque el proceso fue lento, el youtuber mexicano, que tiene más de 600.000 suscriptores en su canal, logró vender todas las boletas de la primera rifa en la que sorteaba el Mercedes e hizo transmisión en vivo en la que también agradeció a las personas por su confianza y apoyo.

Aún está vigente el sorteo del segundo vehículo para las personas que quieran aportar su granito de arena y quién sabe, recibir como agradecimiento un tremendo carro.