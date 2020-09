Siempre ha existido el mito de que al momento de iniciar su vida sexual a una mujer se le ensanchan o crecen las caderas. Sin embargo, un estudio explicaría que esto no es cierto.



El ancho de las caderas en las mujeres estaría relacionado con la genética y la alimentación. También estaría relacionado con los estrógenos, la sustancia que distribuye la grasa en el cuerpo.



Según un estudio publicado en el Journal of Family Issues, las personas solteras son más delgadas. Entonces si las caderas aumentan el tamaño después del sexo puede deberse a kilos de más.



El autor de dicho estudio es Jay Teachman, quien analizó 20 años de datos extraídos en unos 3 mil participantes para evaluar la relación entre su peso corporal y su estado civil.



En conclusión, el ancho de las caderas no tiene relación con el sexo.