Ranking de ciudades donde comprar casa cuesta más de 15 años de sueldo: 2 son colombianas

Comprar vivienda propia representa uno de los mayores retos económicos para varias familias, especialmente por el incremento del costo de vida y los precios de los inmuebles. En Colombia, esta situación resulta cada vez más compleja y dos de sus principales ciudades aparecen entre las que más años de salario requieren para pagar un apartamento.

El panorama coincide con las dificultades que afrontan los hogares para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y servicios públicos, mientras intentan ahorrar para adquirir una propiedad. A esto se suman las barreras para acceder a créditos hipotecarios y subsidios estatales, alternativas que facilitan la compra de vivienda.

Publicidad

Puedes leer: ¿Comprar vivienda en Bogotá? Recibe más de $21 millones para bajar las cuotas mensuales



De acuerdo con cifras de Camacol, durante agosto de 2026 las ventas de inmuebles nuevos en Colombia registraron una caída cercana al 28 % frente al mismo mes del año anterior, una señal de los desafíos que atraviesa el mercado inmobiliario nacional.



¿Cuáles son las ciudades donde más años se tarda en pagar un apartamento?

El indicador Property Prices Index 2026 Mid-Year, elaborado por Numbeo, examinó la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos de los hogares en diferentes ciudades del mundo. Para establecer la medición, tomó como referencia el tiempo de salario completo necesario para pagar un apartamento de 90 metros cuadrados.

Este es el top 10 de ciudades donde más años de salario se necesitan para pagar un apartamento de 90 metros cuadrados:



Río de Janeiro (Brasil): 22,1 años de sueldo. Medellín (Colombia): 19,4 años de sueldo. París (Francia): 17 años de sueldo. Santiago (Chile): 16,9 años de sueldo. Londres (Inglaterra): 16,7 años de sueldo. Guadalajara (México): 16,6 años de sueldo. Monterrey (México): 16,3 años de sueldo. Bogotá (Colombia): 16,2 años de sueldo. Tokio (Japón): 16 años de sueldo. Lima (Perú): 14,8 años de sueldo.

Medellín es la segunda ciudad más cada de la lista para comprar apartamento



Medido en anos de sueldo promedio, sin tomarse ni un tinto



Y así y todo, no es el activo que más renta, gracias a los impuestos extorsivos



Comprar vivienda nunca fue negocio, ahora menos



🏘️ pic.twitter.com/L1wW3JMawC — Mondra723 - Contra el Ruido (@mondra723) November 11, 2026

Publicidad

Para consultar el ranking completo del Índice de Precios de la Vivienda de mediados de 2026, elaborado por Numbeo, puedes ingresar al siguiente enlace, donde encontrarás el listado de ciudades y los indicadores utilizados para comparar el costo de adquirir una propiedad en diferentes lugares del mundo: LISTA COMPLETA

¿Qué tan difícil es comprar casa en Medellín y Bogotá?

Publicidad

Uno de los datos que más llama la atención de la medición es la presencia de dos ciudades colombianas entre las diez primeras. Medellín ocupa el segundo lugar mundial, con 19,4 años de salario necesarios para cubrir el valor de un apartamento de 90 metros cuadrados, una cifra que la ubica por encima de importantes capitales internacionales.

Bogotá, por su parte, aparece en la octava casilla, con un promedio de 16,2 años de ingresos. Aunque la cifra es inferior a la de Medellín, también evidencia el esfuerzo económico que representa adquirir una propiedad en la capital colombiana.

Puedes leer: Así puedes adquirir tu casa desde el extranjero con la nueva política de Estado

A estos resultados se suman los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Metro Cuadrado, un apartamento de más de 90 metros cuadrados en Medellín supera los 560 millones de pesos, un valor que supera los topes establecidos para las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP).

Publicidad

Para quienes buscan acceder a este tipo de proyectos, es necesario cumplir con las condiciones establecidas y completar un cierre financiero que permita concretar la compra mediante un crédito hipotecario. Sin embargo, las dificultades para conseguir subsidios gubernamentales representan otro obstáculo para los hogares interesados en adquirir vivienda.

De esta manera, las cifras del ranking internacional ponen en evidencia las diferencias entre los ingresos familiares y el costo de los inmuebles, mientras el mercado colombiano también enfrenta una reducción en la comercialización de proyectos residenciales, un escenario que afecta a quienes buscan su primera propiedad y a los pequeños inversionistas.