Invitado a sesión de concejales en Brasil dejó la cámara prendida mientras tenía relaciones

Un episodio ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, dejó sin palabras a muchos internautas en redes sociales, pues mienras los concejales de esa ciudad tenían una videoconferencia por zoom, uno de los invitados se ausentó, pero dejó la cámara prendida y fue visto teniendo relaciones sexuales.



El hecho se registró mientras los concejales discutían sobre seguridad alimentaria en el municipio y uno de los invitados a la reunión, que no era un parlamentario, sostenía encuentros íntimos. El video se viralizó en cuestión de horas.



Apenas se percataron de lo ocurrido pidieron sacarlo del aire y Brizola Neto, uno de los parlamentarios lamentó lo ocurrido y recalcó que no tienen responsabilidad sobre la plataforma zoom.



"Lamento que la prensa haya puesto de relieve la indiscreción involuntaria que se produjo durante la audiencia y no la falta de alimentos para los niños y adolescentes”, señaló.