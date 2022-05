Abandonó su casa y colegio para dedicarse a hacer TikToks; su padre le dio una gran lección

Los influencers y creadores de contenido digital se han convertido para muchos niños y jóvenes en un referente de lo que quisieran ser en la vida: Viajar, tener una vida llena de fama, aventuras y lujos, haciendo lo que para muchos es considerado "fácil". Por ende ir a la universidad para una gran parte de jóvenes ya no es considerada una opción, pues creen que por ese camino obtener dinero y por lo tanto la vida que desean es mucho más complicado.

De hecho, en TikTok se ha hecho viral un video de una joven que fue reprendida por su padre, luego de que decidiera escaparse de la casa con su novio, con quien tenía planeado vivir de lo que le generara hacer contenido para las redes sociales.

La grabación empieza con el padre contando que se había llevado a su hija a la construcción, para que viera que ganarse el dinero no era una tarea sencilla. "La plata cuesta sudor", se escucha decirle el hombre a su hija.

“Dice que ella puede ganar más que un profesional haciendo TikToks y que por eso no quiere estudiar”. Agregó el padre de la chica quien aprovechó para cuestionarla acerca de lo que pensaba de la escuela; a lo que ella respondió:

“Eso no sirve para nada...podre ganar más siendo influencer que estudiando y teniendo una profesión”.

Dicha respuesta molestó al señor, por lo que le dijo a la joven: “¿Sabes lo que les espera a las personas que tienen esa mentalidad? Les espera hacer mezclas para construcción que aunque es un trabajo muy honrado es un trabajo duro que no cualquiera puede hacer”.

Paso siguiente la invita a hacer un ejercicio: “quítate la mochila, pésala y ahora coge ese costal de cemento y póntelo en el hombro, levántalo”. Aunque la niña lo intentó alzar varias veces nunca lo logró.

El video continua con el papá hablándole a su hija: “ven para acá mejor ¿sabes porque no lo vas a poder levantar? Porque no estas echa para estas cosas Estrella, tu te criaste de una forma delicada, lejos del mundo real, y este mundo es duro, te lo debes ganar con el sudor en la frente, es eso o andas pidiendo limosna ¿Qué prefieres?”

“¿Estas entendiendo? Eso de los TikToks no te dejará nada bueno, déjate de cosas Estrella ponte a estudiar (...) yo te estoy dando la oportunidad de que estudies, vivas llenas de lujos”, puntualizó el hombre a quien al parecer le preocupa mucho lo que su hija pretende hacer con su vida,

El video ha llamado la atención de muchos internautas, y por ende ha generado muchas reacciones.

”El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela”, ”Me tomo 10 años llegar a donde estoy y aun así es difícil, agradece lo que nos dan los padres y aprovéchalo, no sé quién te cegó para pensar así”, "Bien hecho señor! No hay soluciones mágicas, todo requiere esfuerzo, empeño, dedicación y constancia. Siempre ha sido así y seguirá siendo así".