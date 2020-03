El cantautor colombiano Carlos Vives lanzó "No te vayas", el primer sencillo del próximo trabajo discográfico, en el que lo acompañan estrellas del deporte como la campeona olímpica Caterine Ibargüen y el ciclista Rigoberto Urán.



El video, en donde aparecen en total 20 celebridades de diferentes campos, gira en torno a un martes 13, en el que a Vives le sale todo mal antes de encontrarse con su novia.



Nada más despierta una galleta de la fortuna le advierte un "no salgas", a lo que sigue un inesperado corte de agua cuando se está bañando.



"'No te vayas' es el primer sencillo de mi nuevo álbum (...) Para cantarlo al viento. Es la puerta a un mundo que conoceremos juntos. El mundo perdido de un sonido que llevo años estudiando y es la base de toda la música de mi país", dijo Vives citado en un comunicado de prensa.









"24 horas fueron suficientes para demostrar cuán poderoso es el amor, el samario hizo hasta lo inimaginable para llegar a la cita romántica más importante del 2020", añade la información.



Te puede interesar: Peluqueros en China hacen cortes ‘a larga distancia’ para no contagiarse del coronavirus



Además de Ibargüen y de Urán, en el videoclip también aparecen las actrices Maleja Restrepo, Marcela Carvajal, Marcela Mar, Carolina Soto, Diana Hoyos, Johana Fadul y Manuela González.



Igualmente el motociclista Tatán Mejía, el tenista Robert Farah, el productor y actor Ramiro Meneses, el comediante Antonio Sanint, la modelo Laura Tobón y el músico Karoll Márquez, entre otros.



Vives es uno de los artistas emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano.



Además, fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado dos Grammys y 11 Latin Grammys.



Entre sus éxitos musicales sobresalen "La gota fría", "Déjame entrar", "Fruta fresca", "Pa' Mayté", "Volví a nacer", "La tierra del olvido", "Bailar contigo" y el éxito "La bicicleta", que comparte junto a Shakira.