Shakira y Carlos Vives DECLARARON por presunto plagio

La cita fue en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, a la cual asistieron puntuales los artistas colombianos acusados por plagio en su éxito conjunto ‘La Bicicleta’, pues según el demandante Liván Rafael Castellanos, utilizaron fragmentos de su canción ‘Yo te quiero tanto’, de 1997.

Shakira habló con el diario El País antes de asistir a la cita diciendo “Mi canción no tiene nada que ver con Cuba, sino con Barranquilla” y agregó “el estilo no tiene nada que ver, yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa, aquí y en la China, y lo nuestro es un vallenato”.

Por su lado, Carlos Vives también se defendió públicamente asegurando “Yo cambié la historia de la música de mi país y me crié entre juglares de la música del vallenato en las calles”, y añadió “Mi trabajo consistió en la modernización de la música tradicional colombiana. La gente me llama el Rey del Vallenato. Lo conseguí con amor y dedicación a la música. Y mi música es única, yo la he inventado”.

Aquí está 'La Bicicleta de Shakira' y Carlos Vives y 'Te quiero Tanto' para que compares por ti mismo:

Ahora bien, Shakira aún tiene cuentas pendientes con los tribunales españoles, pues el próximo 12 de junio tendrá que comparecer frenter al Tribunal de Cataluña por un presunto fraude físcal de 14.5 millones de euros a la Hacienda española.

