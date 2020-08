Jessi Uribe, el nuevo ícono de la música popular en Colombia

Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, más conocido como Jessi Uribe, es uno de los cantantes de música popular más destacados de Colombia y su increíble voz lo ha hecho merecedor de grandes reconocimientos y tiene una prometedora carrera que va en ascenso.



Jessi Uribe nació en Bucaramanga en 1987, su vida musical comenzó desde que era un jovencito cuando cantaba junto a su padre, el mariachi Fernando Uribe, en el sector conocido como la carrera 33 de la ciudad bonita y en discotecas.



Se casó muy joven, pues a los 19 años contrajo nupcias con Sandra Barrios, una empresaria bumanguesa, con quien tuvo una relación de 12 años de la que nacieron cuatro hijos. Jessi se destacó en Santander como un gran artista, pues era el vocalista del grupo Dominio.



Posteriormente, saltó a la televisión al participar en realities. Aunque su carisma fue arrollador en tarima y llegó lejos en formatos como La Voz Colombia y A Otro Nivel, no logró ganar ninguno.



Sin embargo, su carrera se catapultó cuando pegó su éxito 'Dulce pecado' que grabó junto a su actual disquera 'Mano de obra'. El tema tiene hoy más 300 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido uno de los más significativos.



Como compositor ha tenido la oportunidad de escribir para artistas del género popular y ranchero como Francy y Christian Nodal. Sus éxitos musicales como 'Matemos las ganas', 'Repítela', 'La Culpa' lo han hecho merecedor de ovaciones en todo el mundo.



Fue en 2019 cuando hizo una colaboración musical del tema ' Como si nada' con la también cantante Paola Jara y la popularidad de ambos creció como la espuma. Fue meses después que decidieron iniciar una relación que hoy se mantiene como una de las más queridas de la farándula.



Jessi Uribe también ha hecho colaboraciones musicales con varios artistas de la talla de Espinoza Paz con el tema 'Ellas así son' y junto a Andy Rivera y Jhonny Rivera con el exitoso tema 'Alguien me gusta'.



El cantante colombiano también ha tenido giras por varios países del mundo como Estados Unidos, Chile, Ecuador y España, llevando lo mejor de Colombia a todos los rincones.



Jessi uribe ha sido reconocido como el mejor artista popular en los premios Latino Show Music Awards 2019, mejor artista popular en los premios Nuestra Tierra 2020 y actualmente tiene 5 nominaciones a los premios Latino Show Music Awards 2020 en la categoría 'Mejor artista'



Te dejamos la lista de algunos de sus más grandes éxitos y que podrás disfrutar el próximo 15 de agosto en el Gran festival La Kalle 2020.