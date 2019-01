Melina es la hermosa modelo y presentadora de 28 años que ha cautivado las miradas de todos en redes sociales. Y aunque tiene muchos seguidores que la llenan de halagos por su indudable belleza, lo cierto también es que tiene muchos 'haters’ que la critican.



Esta vez, y como respuesta a muchos de ellos, publicó una fotografía sin una gota de maquillaje:



“Me han pedido mucho y desde hace tiempo esta foto, entonces aquí está por si quieren criticar. Les voy a explicar como soy en un día normal: salgo así a la calle, con bloqueador solar de esos que tienen un poco de color, algo de rubor y labial que jamás me puede faltar (así sea para mover el carro)”, comenzó el mensaje la presentadora.



“Y antes que las “expertas” empiecen, No, en esa foto no tengo pestañina, ni me pinté las cejas y tampoco tengo delineador. Son así. Tengo pestañas largas, cejas gruesas y ojeras todo el tiempo. Estoy despeinada por lo general y uso tenis únicamente”, puntualizó Ramírez en esta publicación que llegó a más de 200.000 ‘Me Gusta’.



La pregunta que se siguen haciendo los usuarios es si Melina Ramírez se ve mejor con maquillaje o sin maquillaje. Juzguen ustedes mismos: