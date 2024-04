Bobby Cruz habla de Héctor Lavoe y adicciones: "Jugamos con las drogas"

Uno de los compositores y cantantes de la salsa más reconocidos a nivel mundial es el puertorriqueño Bobby Cruz, a quienes muchos conocen por el legendario sencillo 'Sonido Bestial, que suena en las discotecas de todo el mundo y pone a bailar a millones de personas.

Pues bien, este gran personaje estuvo de visita en El Klub de La Kalle, donde no solo habló de su paso por la música, sino también de sus colegas y sus experiencias perteneciendo a esta gran industria, con un género que se llevó la atención del mundo entero y él fue uno de los que pudo aprovechar el auge de esos ritmos latinos.

Una de esas figuras mundiales con las que pudo compartir fue Héctor Lavoe, otro reconocido salsero puertorriqueño, a quien muchos ven como un ejemplo a seguir, pero que también está rodeado de una historia turbia que tiene que ver con las adicciones.

Ambos compartieron escenario y composiciones cuando pertenecieron al famoso grupo de salsa La Fania All Stars, que para muchos es uno de los mejores grupos de este género en la historia. Pues bien, Bobby Cruz se refirió a este delicado tema: “Mira, todos nosotros jugamos con las drogas. Yo era un tipo, y sigo siendo, muy concentrado en lo que yo quiero. Y las drogas para mí era un pasatiempo, pero no era lo que yo quería. Nunca me dejé dominar”.

Aunque no dijo más al respecto, su intervención fue suficiente para entender que lastimosamente muchos cantantes caen en el mundo de las drogas y la fama, perdiendo el rumbo de su carrera y terminando lastimosamente de la peor manera. Sin embargo, a Héctor se le recuerda por su música, su increíble talento para la salsa y las innumerables canciones que se convirtieron en himnos de este género.

