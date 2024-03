Cintia Cossio desata polémica con fuerte mensaje, ¿boleteó a su hermano?

Aida Victoria Merlano desató días atrás una controversia al hacer público un audio del también creador de contenido Yeferson Cossio, con quien sostuvo una relación en el pasado. Esto se dio luego de unas declaraciones de Cossio durante una entrevista y tras ser consultado sobre Merlano dijo que prefería no hablar de ella, diciendo que nunca quiso algo serio con ella y que su relación no era buena.

En las redes socialesronda el video de la entrevista con las declaraciones de Cossío en donde él aparece respondiendo a la pregunta de la periodista. “Tu tuviste un desliz con Aida Merlano, ¿alguna vez pensaste en tener algo serio con ella?”.

“De por Dios obvio no, nada, yo de ella si no quiero hablar pero yo veo muchas cosas que dicen por ahí pero yo solamente me seco de la risa, yo he visto que ella habla cosas, todo lo que ella diga no importa todo es verdad”. Respondió Yeferson.

Tras la divulgación de este fragmento de la entrevista Aida Victoria le respondió a Cossio con un video en donde se escucha a Cossio expresándole su amor por ella. Además, Merlano criticó duramente al influenciador, argumentando que ella no debería estar hablando de él porque era un hombre que carecía de ética. Según Merlano, la relación terminó porque ella así lo decidió y fue la única mujer que no le perdonó lo que le hizo.

Publicidad

“A mi no me conviene hablar de ti debería darme vergüenza que me relacionen con un tipo sin ética como tu (...) las cosas entre tu y yo terminaron porque yo decidí que así fueran, yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media, porque la primera que me hiciste fue la única”. Fueron algunas de las declaraciones de Aida Victoria.

Luego de esta controversial revelación en las redes sociales en donde cada uno dijo lo que sentía y lo que supuestamente había pasado, la hermana del creador de contenido se sumó a la polémica como si estuviera tratando de defender a su hermano y comentando su pensamiento al público.

Publicidad

En su mensaje Cintia Cossío al parecer le lanza una indirecta a Merlano, pues se refiere expresamente a los hombres que dicen te amo con el objetivo de conseguir lo que ellos quieren, una noche de pasión, no porque realmente lo estén sintiendo.

“Entiendan, los hombres muchas veces dicen te amo solo para mete$&/, no porque lo sientan”, publicó Cintia en su cuenta de Threads de Instagram.

La situación entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio continúa desarrollándose en medio de la atención pública, y aunque ninguno de los dos se ha expresado al respecto, lo que se sabe por ahora es que Yeferson se encuentra en una disputa legal con Westcol.

Puedes ver: Filtran audios subidos de tono de Cristian Castro