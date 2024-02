Aida Victoria Merlano expone polémicas revelaciones sobre Yeferson Cossio

La reconocida influencer colombiana, Aida Victoria Merlano, ha desatado una controversia al hacer públicas revelaciones sobre su expareja, el también creador de contenido, Yeferson Cossio. Esto surge luego de unas declaraciones de Cossío en las que prefirió no hablar sobre su relación con Merlano, afirmando que nunca quiso algo serio con ella y que su relación no era buena.

En las redes sociales circula el video de la entrevista que un medio local le hizo a Cossío y en donde él aparece respondiendo a la pregunta de la locutora. “Tu tuviste un desliz con Aida Merlano, alguna vez pensaste en tener algo serio con ella”.

“De por Dios obvio no, nada yo de ella si no quiero hablar pero yo veo muchas cosas que dice por ay pero yo solamente me seco de la risa, yo he visto que ella habla cosas, todo lo que ella diga no importa, todo es verdad”. Dijo Yeferson.

En respuesta a estas declaraciones, Merlano no dudó en contestar. En un video, reveló audios donde se escucha a Cossío expresar su profundo amor por ella. Además, Merlano criticó duramente a Cossio, argumentando que ella no debería estar hablando de él porque era un hombre que carecía de ética. Según Merlano, la relación terminó porque ella así lo decidió y fue la única mujer que no le perdonó, la única que él le hizo.

“A mi no me conviene hablar de ti debería darme vergüenza que me relacionen con un tipo sin ética como tu (…) las cosas entre tu y yo terminaron porque yo decidí que así fueran, yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media, porque la primera que me hiciste fue la única”. Fueron algunas de las declaraciones de Aida Victoria.

Esta revelación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de ambos influencers se han dividido en opiniones. Mientras algunos apoyan a Merlano por sacar a la luz la verdad, otros defienden a Cossío.

"A mi Aida no me cae muy bien, pero amo que haya hecho eso. Así se confronta y para a la gente. Demasiado bocón ese Yeferson", "Este año le están pegando una peinada con gomina a Cossio", "Pero ella como se va a creer un "te amo" de un man que estaba era entusado porque andaba dejado con Jenn". Son algunos de los comentarios.

La situación entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio continúa desarrollándose en medio de la atención pública, dejando a muchos expectantes sobre los próximos acontecimientos que puedan suceder de aquí en adelante con estos dos personajes de las redes sociales.

