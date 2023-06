Jim Velásquez revela la talla de brasier de Alina Lozano

Aprovechamos la visita de la pareja más famosa de farándula por estos días, se trata de la reconocida actriz Alina Lozano y el joven creador de contenido Jim Velásquez , quienes nos contaron todo sobre su relación, la cual ha causado polémica en algunas personas que consideran que todo es un negocio para ganar audiencia, pues no creen que sean pareja teniendo en cuenta la diferencia de edad.

Pues bien, nosotros quisimos poner a prueba esa relación con una sencilla prueba, le tapamos los oídos a Alina y le preguntamos a Jim un par de cosas, a ver que tanto sabe de su prometida. Recordemos que este joven creador de contenido le pidió matrimonio a la actriz en pleno programa en vivo, causando furor en las redes sociales .

La primera pregunta que le hicimos, pensando que no respondería, fue la talla de brasier de Alina, a lo que respondió que era 38 B, sorprendiéndonos cuando ella misma respondió lo mismo. Después vino una pregunta aún más caliente, pues le preguntamos a Jim que tipo de ropa interior usa Alina, hilo, tanga o cacheteros y se quedó con la tanga, aunque nos dimos cuenta de que quiso decir hilo.

El pirata Morgan se fue más allá y le preguntó sobre la fecha de su primera relación sexual, a lo que Jim aseguró que fue en el mes de marzo del año 2022; sin embargo, Alina no se acordó. Pero lo que si supo la actriz fue que su pareja utiliza bóxer y no calzoncillo.

Finalmente, le preguntamos el nombre completo de cada uno y descubrimos que Jim tiene un nombre único y enredado, Jimmer Durlandy Velásquez, además no se pusieron de acuerdo en quien controla el control del televisor, que Alina no come dulce y que le gusta el cuerpo de su joven novio.

