Mánager de Wilfrido Vargas explica por qué el cantante ahora parece borracho

Wilfrido Vargas reconocido cantante de merengue, se volvió tendencia por estos días en la redes sociales luego de que se diera a conocer un video de una entrevista para el programa 'Despierta América', en donde se puede ver al artista con un extraño comportamiento.

En el video se puede apreciar a detalle las expresiones extrañas que hace con su rostro el cantante, pareciera que estuviera confundido, lo que hizo pensar a muchos usuario de que el artista estaba en estado de alicoramiento .

Además de estas extrañas expresiones , Wilfrido hablaba muy lento y de manera pausada y con unos raros movimientos en su cuerpo. Por otro lado también hay un momento en el que aparece improvisando una canción para dicho programa.

Por todo esto, el mánager del artista tuvo que salir a rendir declaraciones sobre lo sucedido y dijo que el Wilfrido, sufre de una enfermedad desde hace varios años. "Wilfrido Vargas nunca ha tomado alcohol, por lo que los comentarios que se han vertido en torno a que estaba tomado carecen de toda veracidad”, afirmó.

De esta manera, el mánager asegura que el artista padece de trastornos severos de ansiedad y déficit de atención, por lo que ha tenido que medicar desde hace varios años para poder controlar esta enfermedad que lo aqueja, de igual manera contó lo que le había sucedido antes de la entrevista.

“Esta mañana al levantarse, como es de costumbre, nuestro artista se tomó sus medicamentos para la depresión y otros con los cuales se está tratando problemas de la columna vertebral, lo que motivó que no estuviera en condiciones ciento por ciento óptimas para la entrevista”.

Como ya es costumbre, el hecho fue difundido rápidamente en la redes sociales acumulando miles de reproducciones y opiniones por parte de sus fans, que inundaron la publicación con cientos de comentarios sobre el artista de 79 años.

“Ese hombre parece que está borracho”, “si sabe como me pongo para que me invitan”, “No se porque el equipo no lo detuvo”, “Qué difícil situación, lo manejaron muy bien”, “Debieron suspender esa entrevista.. por el bien del Artista”. fueron algunos de los comentarios.

