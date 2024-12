Paola Jara le sacó la piedra a Jessi Uribe con pesada broma: "Nada de esas bobadas"

En redes sociales circula un video publicado por el cantante Jessi Uribe que ha capturado la atención de sus fanáticos. En el video, una divertida anécdota con Paola Jara se convirtió en el centro de los comentarios, especialmente después de que el cantante de revelara una broma que casi le cuesta la vida, según sus propias palabras.

En el video, Paola Jara aparece escondida en un rincón de la habitación, esperando el momento ideal para asustar a Jessi Uribe, quien en ese momento sostenía una camisa. Al ingresar al lugar, Jessi Uribe es sorprendido por el grito de Paola, lo que lo deja completamente desconcertado.

En risas él exclama: “¡Ay, amor! ”, mientras Paola le responde: “Me la debías, ¿qué me hiciste anoche? ¡Ya estamos en paz!” , dejando en claro que todo era parte de una traviesa venganza.

El post que acompañó el video también reflejó el tono humorístico de la situación. Jessi escribió: “Hoy no hay cucharita ni nada de esas bobadas. Qué tal el regalito de Navidad de Paola Jara ¡Casi me mata! Qué coqueta, ni qué nada” . La publicación generó muchas reacciones por parte de los seguidores, quienes se mostraron divertidos por la escena.

Publicidad

Entre los comentarios, algunos destacaron frases como: “Hay parce, es en esos momentos cuando se nos sale la niña interior que llevamos dentro” , “ el desquite va a estar bravo ” y “ yá era hora que se las cobrara, Pao” .

Otros no tardaron en resaltar la reacción del cantante, afirmando que “ Definitivamente Jessi cada vez me encanta más esa carita de niño asustado es real ” y bromeando con que “Casi no llega a navidad del susto”.

Publicidad

Cuánto lleva el cantante Jessi Uribe con su esposa Paola Jara



A Paola Jara el pasado amoroso de Jessi Uribe la persigue aun cuando está próxima a cumplir dos años de haberse casado con él, recordemos que la pareja lleva cuatro años de relación y llegó al altar en mayo del 2022 en el Retiro, Antioquia, son muchos los que todavía mantienen los rumores de que el bumangués le fue infiel con la cantante a su anterior esposa Sandra Barrios.

Puedes seguir viendo: Paola Jara: ¿de qué habla con Jessi Uribe en WhatsApp?