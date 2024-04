Reconocido cantante argentino lanza fuerte crítica contra concierto de Luis Miguel

'El sol de México',Luis Miguel,sigue de gira por Latinoamérica. Hace unos días se presentó en Argentina, y aunque si bien hizo 'sold out', el vocalista de la banda Caligaris, no dudó en expresarle al artista su inconformidad con el show que presenció.

A través de extenso comentario, que dejó en una de las fotos que el mismísimo Luis Miguel posteo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una gran comunidad de fanáticos, Juan Taleb, se desahogó, pues considera que no es justo todo lo que la gente hace y aguanta con tal de verlo, y él, aunque señala que es muy talentoso, no tiene ni siquiera el detalle de saludar.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que una persona se queja de que el intérprete de grande séxitos como 'La Bikina', 'La incondicional' y 'Hasta que me olvides' no saluda a su público, ni tampoco se despide.

"Desastroso lo que hizo este hombre. Canto a media máquina (...) No dijo ni hola, estuvo 50 minutos con un show pobre (....) Por una lloviznita con la que la gente le estaba pasando peor que él, se fue. Así, sin más.(...) Mucho talento, mucho éxito, pero cero oficio". fueron algunas de las frases que Taleb escribió en un comentario que como era de esperarse, iba a generar controversia y división, pues las fans de 'Micky', no dudaron ni un minuto en salir a defenderlo, diciendo que "Luis Miguel siempre es así", y que asisten a sus conciertos para disfrutar de su música.

Mientras que por otro lado, otra cantidad de personas apoyaron la percepción del músico argentino, lamentando la indiferencia de Luis Miguel con los asistentes a su espectáculo. El cual anotaron era uno de los más esperados por la comunidad argentina.

