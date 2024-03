Luego de 39 años de desaparecida, prima de Luis Miguel insiste que la madre del cantante está viva

El 'Sol de México' Luis Miguel, quien estuvo hace unas semanas de concierto en Bogotá, vuelve a ser blanco de noticia, luego de que una de sus primas, que reside en Argentina, saliera en diferentes medios de comunicación asegurando que Marcela Basteri, madre del cantante, no está muerta sino que se encuentra recluida en un hospital psiquiátrico.

Recordemos que el paradero y/o destino final de la mujer, se desconoce hace ya casi 40 años. Alrededor de su desaparición existen muchas hipótesis sin embargo todo parece indicar que por parte de Luis Miguel y sus hermanos el tema ya está cerrado; pues de hecho, luego de las declaraciones de la mujer argentina, el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, fue cuestionado al respecto por varios medios de comunicación mexicanos a lo que él respondió:

"No tengo información de eso. No tengo comentarios de eso. Te agradezco mucho". Lo que sí señaló es que una de sus colecciones de ropa esta inspirada en su madre, quien de acuerdo a lo que se vio en la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix,le encantaba coser y le confeccionaba los vestuarios al artista cuando estaba iniciando en la industria de la música y el entretenimiento.

Publicidad

Mientras tanto, Lorena Basteri, sigue asegurando que Marcela se encuentra con vida. "Ella vive en un nosocomio y la voy a visitar periódicamente. Está viva". Así mismo la mujer se refirió sobre Luis Miguel y dijo: "Sinceramente no sé si él (Luis Miguel) la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy prima de Luis Miguel".

Aunque si bien, la noticia ha resonado en diversos medios de comunicación internacionales, Luis Miguel no se ha manifestado al respecto, y es muy probable que no lo haga, pues lo cierto es que el intérprete de éxitos como 'La Incondicional', 'Hasta que me olvides' y 'La Bikina', siempre ha sido muy hermético con lo que respecta su vida personal.

Publicidad

Quizá te puede interesar: