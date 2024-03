Jessica Cediel dice haber recibido una "señal divina" sobre si debe convertirse en mamá

La modelo y presentadora bogotanaJessica Cediel compartió a través de sus redes sociales, un curioso sueño que tuvo hace unos días, el cual ella interpretó como una señal divina sobre si debe o no convertirse en madre.

Con mucha gracia, la mujer de 41 años, le relató a sus seguidores cómo fue experimentar que se había convertido en la madre de una niña.

"Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) soñé que tenía una niña, una hija, aunque ustedes no lo crean, yo tenía una hija (...) El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y bañarla, pero yo no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa (...) yo cambié a los hijos de mis hermanas cuando eran bebés, entonces sí tengo experiencia con bebés".

Hasta ese momento del relato, todo iba normal hasta que Cediel señaló que cuando se encontraba cambiándole los pañales a su pequeña, todo empezó a salirse de control, a tal punto que no tuvo más remedio que despertarse.

“Se me untaba la sábana de la cama, la ropa de ella. Me untaba yo. Después le quitaba todo y la tenía que bañar y se me vomitaba. Lo sentí tan real que me desperté”.

Una vez, ya con los pies en su realidad, Cediel llegó a la conclusión que esta quizá ha sido una señal para entender que este momento de su vida podría ser el indicado para experimentar la maternidad pues según ella, hace un buen tiempo se siente muy bien emocionalmente, pues considera que ha madurado.

Recordemos que Jessica Cediel, quien el año pasado participó en el programa del canal Caracol 'La vuelta al mundo en 80 risas', congeló sus óvulos en el año 2021, con el fin de extender la posibilidad de convertirse en madre en un futuro. ¿Será que la cigüeña tocará pronto su puerta?

