Se conoce estado de salud de Ana Gabriel tras ser hospitalizada de emergencia

La reconocida cantante Ana Gabriel, considerada una de las voces femeninas más importantes de la balada y la ranchera en Latinoamérica, ha tranquilizado a sus seguidores tras los recientes rumores sobre la cancelación de su concierto en Montería. La artista mexicana, quien se encuentra celebrando sus 50 años de carrera musical, aseguró que su presentación en la ciudad cordobesa seguirá en pie a pesar de los problemas de salud que enfrentó en su reciente visita a Chile.

Ana Gabriel, conocida no solo por su talento vocal sino también por su carácter enérgico y a veces polémico, tuvo que ser hospitalizada después de su primer concierto en Chile debido a un cuadro de influenza. A través de un video en sus redes sociales, la intérprete de éxitos como "Simplemente amigos" y "Quién como tú" explicó a sus seguidores la situación y se disculpó por no haber podido ofrecer el 100% en su actuación. "Amigos, tuve que venir después del concierto a urgencias. Di positivo a influenza, tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser", comentó desde el hospital.

A pesar de este contratiempo, Ana Gabriel reiteró su compromiso con los fans colombianos. En un video publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el miércoles 15 de mayo, la cantante desmintió categóricamente los rumores sobre la cancelación de su concierto en Montería programado para el 15 de junio de 2024. "Me dirijo a todos para informarles que lo que vean en las redes acerca del show de Montería, (Colombia), es completamente mentira. Como les menciono aquí, ustedes me conocen. Yo voy a dar ese show sin fallarles. Gracias por creer en mí", afirmó con determinación.

Ana Gabriel también destacó la seriedad y profesionalismo de la empresa con la que está trabajando para esta gira en Colombia. "Por favor, no hagan caso de rumores falsos. Yo me voy a presentar porque la empresa con la que yo me asocio es una empresa seria con la que vengo trabajando años y me han demostrado su calidad de trabajo, honradez y seriedad en Colombia, a nivel Latinoamérica y el mundo", subrayó.

En su mensaje, la artista también reafirmó su compromiso con su audiencia y su trayectoria impecable en la música. "En mis más de 50 años de trayectoria he sido disciplinada, correcta y honesta en mis cosas, no se espanten, no crean en nada, ahí los veo. Besos", concluyó.

La gira "Un deseo más" llevará a Ana Gabriel a varias ciudades de Colombia durante junio, incluyendo presentaciones en Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Neiva, además de Montería. Este tour no solo celebra su medio siglo en la música, sino que también es una muestra de su dedicación y amor por sus seguidores, quienes han disfrutado de sus memorables éxitos a lo largo de los años. A sus 68 años, Ana Gabriel continúa siendo una figura emblemática en el panorama musical, respaldada por numerosos premios y el cariño de millones de fanáticos en todo el mundo.

