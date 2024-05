Giro en caso del actor Andrés Sandoval quien acusa a su ex de abuso hacia sus hijas

Una de las noticias que ha sorprendido a la farándula tiene que ver con el actor Andrés Sandoval, quien estuvo en el centro de atención hace unas semanas al tomar la decisión de denunciar a su expareja sentimental, Katty Osorio, por presunto abuso sexual contra uno de sus hijos, un señalamiento grave.

Tras la noticia, el actor no se ha pronunciado y cerró sus redes sociales, quedando incomunicado con sus seguidores y tomando distancia de la farándula, pero dejando muchas incógnitas. Quien sí ha hablado es Katty Osorio, que dio una entrevista a la emisora Bésame en la que habló de como ha sido para ella esta difícil situación, en la que fue separada de sus hijos.

Lo primero que indicó es que no ha podido ver a sus hijos y que los menores viven con un pariente de la familia del actor, por lo que no puede ir a verlos: Me permiten tener con los niños dos llamadas al día. No puedo tener visitas presenciales. No puedo estar con ellos. Todo es, básicamente, a través de videollamadas”.

Decisión de la Fiscalía:

El abogado de Katty Osorio, el señor Camilo Gómez, dio a conocer a través de un comunicado la decisión que tomó el ente investigador sobre el caso: “Informamos a la opinión pública que la denuncia presentada por el señor Andrés Sandoval en contra de la señora Katty Osorio, y tramitada bajo el NUIC 110016000721202400124, fue archivada por la Fiscalía 24 de delitos sexuales al quedar plenamente acreditado que no existió el hecho denunciado”, se lee en el documento.

Gracias a lo dispuesto por la Fiscalía, Osorio y su abogado interpondrían acciones legales para buscar justicia tanto para ella, como para sus hijos: “Esta decisión evidencia lo absurdo, injusto y temerario de las acusaciones emitidas en contra de la señora Osorio y la forma en la que la justicia y las instituciones han sido posiblemente inducidas a engaño para extender una conducta de acoso y violencia judicial en contra de nuestra representada y de sus hijos menores”.

