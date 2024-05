La Jesuu contó como le robaron más de mil millones de pesos: "Con el enemigo al lado"

La Jesuu es una reconocida influencer ycreadora de contenido vallecaucana que ha logrado obtener el cariño de muchos gracias a su forma de ser auténtica. Siempre se muestra como es tanto físicamente como en su personalidad, cautivando a muchos.

A pesar de ser una creadora que suele mostrar todo en su vida, hubo un tema que quiso guardar como secreto hasta hace algunos días, cuando reveló el problema que tuvo con una expareja, cuando este le robó una millonada.

Valentina Ruiz, nombre real de la influencer, contó a los micrófonos de Lo Sé Todo que estaba saliendo de una situación difícil que combina lo sentimental con lo económico: “Estoy saliendo de un proceso, donde tuve una pérdida de 1550 millones”.

De acuerdo con su relato, el amor la hizo confiar de más y empezó a invertir en negocios que su pareja le mostraba, pensando que estaba construyendo un futuro, peor lo cierto es que todo era un fraude y a pesar de que veía que se perdía dinero ella no se daba cuenta de lo que ocurría.

“Me puse como a invertir en pareja sentimental, y pues tuve esa pérdida, que gracias a Dios la estamos recuperando”, según contó la vallecaucana, no fue hasta que uno de sus empleados hizo un comentario burlesco, que ella comenzó a investigar y terminó dándose cuenta de todo.

“El trabajador estaba terminando de hacer unas obras que le había pedido, y me hizo un comentario como en broma, yo pensé que era jodiendo, pero me quedó como sonando, cuando fui a corroborar la información, fue que me estrellé... yo todo el tiempo estuve con el enemigo al lado”, dijo la Jesu.

Todo esto lo contó con su característica forma de ser, llena de risas y con una actitud que sorprendió a muchos, pues, aunque aseguró que está recuperando de a poco la plata, parece darle importancia a su salud mental y a seguir dando alegría a sus seguidores.

