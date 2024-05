Luisa Fernanda W revela que se arrepiente de sus tatuajes

En un reciente episodio de sinceridad, la destacada influencer colombiana, Luisa Fernanda W, abrió su corazón sobre uno de los temas más debatidosentre sus seguidores, sus tatuajes.

Con más de 19 millones de seguidores en Instagram, la estrella de las redes sociales no es ajena a la controversia, pero esta vez su confesión ha desatado un torbellino de opiniones encontradas.

En un video reciente, donde lucía un elegante vestido, Luisa dejó ver más piel de lo habitual, lo que llevó a muchos a cuestionar sus tatuajes. En respuesta, la creadora de contenido compartió una serie de fotos donde reflexionó sobre su relación con el arte corporal.

"Recibo muchos comentarios sobre mis tatuajes, y aunque hoy en día no me gustan, hay algunos que amo", confesó.

Sin embargo, la confesión no terminó ahí. Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al admitir que, si pudiera retroceder en el tiempo, reconsideraría su decisión de tatuarse.

"Otros que claramente me voy a borrar. Yo nunca me arrepiento de nada porque todo hace parte del aprendizaje, pero si pudiera retroceder el tiempo, no me hubiese tatuado", declaró en su publicación.

Luisa Fernanda W revela de que se arrepiente rotundamente: "No me hubiese tatuado" Foto: Instagram @luisafernandaw

Esta revelación ha generado un intenso debate en las redes sociales, con algunos seguidores elogiando su honestidad mientras que otros expresan su desaprobación hacia sus decisiones pasadas.

"No es lo mismo una mujer vestida así de linda sin tatuajes que una llena de ellos", comentó un seguidor, reflejando una postura crítica hacia el arte corporal de la influencer.

Sin embargo, entre los comentarios negativos también se destacaron voces de apoyo y comprensión. "Los tatuajes son recuerdos en nuestro lienzo y serán imborrables, lo importante es cómo te sientas", expresó otro seguidor, instando a una actitud más compasiva hacia las decisiones personales de Luisa Fernanda W.

Este episodio de honestidad llega en un momento crucial para la influencer, quien recientemente ha compartido momentos íntimos de su vida como madre de dos hijos junto a su pareja, Pipe Bueno.

Aunque su papel como madre ha sido celebrado por muchos, la discusión sobre sus tatuajes plantea preguntas más profundas sobre la identidad y la autenticidad en la era de las redes sociales.

Con millones de seguidores pendientes de cada movimiento, Luisa Fernanda W continúa desafiando las expectativas y mostrando diferentes facetas de su vida. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo sin tatuajes para la influencer? Solo el tiempo lo dirá.

