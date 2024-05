Luisa Fernanda W confiesa que no pensaba ser mamá: "Quería disfrutar mi vida de otra manera"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las parejas más famosas de la farándula colombiana, acaban de cumplir casi cinco años juntos. A pesar de las críticas y los desafíos que han enfrentado a lo largo de su relación, la pareja ha demostrado una fortaleza que los ha mantenido unidos.

Recientemente, la pareja compartió un emotivo video en redes sociales, recopilando recuerdos de su relación a lo largo de estos años. Pipe Bueno expresó su gratitud por la familia que han formado juntos, a pesar de no haber contado con el apoyo de muchos internautas. "No nos tenían fe y aquí vamos pa 5 años y 2 hermosos hijos", escribió el cantante en la descripción del video, que logró más de 300,000 me gusta y 7 millones de visualizaciones en pocas horas.

La relación entre Luisa Fernanda W, creadora de contenido y empresaria paisa, y Pipe Bueno, cantante de música popular, ha sido seguida de cerca por sus seguidores. Juntos han formado una familia con dos hijos, Máximo y Domenic. Aunque Luisa Fernanda W admitió en una entrevista para La Sala de Laura Acuña que inicialmente no tenía planes de convertirse en madre, la llegada de sus hijos cambió su vida de maneras inesperadas.

"Yo quería viajar, quería disfrutar mi vida de otra manera", comentó la influenciadora sobre sus planes anteriores a la maternidad. Sin embargo, también reconoció que sus hijos son lo mejor que le ha sucedido en la vida. "Yo veo a mis dos hijos y no puedo creer que sean míos. Me parece mágico, en qué momento nacieron, estaban en la barriga y ya están gigantes", añadió.

La opinión pública sobre Luisa Fernanda W es variada, pero muchos elogian su papel como madre. Comentarios de los internautas destacan su energía positiva, vibra alta y su dedicación a sus hijos. Aunque algunos dudan en clasificarla como "influencer", reconocen su habilidad para combinar su carrera y su familia de manera exitosa.

A pesar de las opiniones divididas, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno parecen estar disfrutando de su vida juntos, agradecidos por la familia que han creado y listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente en el camino.

