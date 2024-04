Luisa Fernanda W revela la verdad de sus papás y aclara por qué no los muestra

Luisa Fernanda W es una reconocida influenciadora y ahora cantante debutante, quien es conocida por mantener una relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene una hermosa familia. En los últimos días, la creadora de contenido compartió detalles sobre su relación con sus padres y su vida personal. Aunque su presencia en redes sociales es constante, Luisa ha mantenido a sus padres alejados del foco público.

La influenciadora señaló que, al inicio de su carrera, su madre le brindó su apoyo ayudándola con la creación de videos. Sin embargo, con el tiempo, su madre decidió alejarse de las redes sociales y ahora solo aparece con Luisa en situaciones muy puntuales. Respecto a su padre, Luisa explicó que es aún más reservado y que es poco probable que se le vea en sus redes sociales.

Luisa expresó un profundo cariño por sus padres, a quienes describe como personas maravillosas. Destacó la presencia amorosa y trabajadora de su madre, de quien recuerda la habilidad para manejar múltiples tareas al mismo tiempo. "Todo lo que he logrado en mi vida es gracias a mi mamá", afirmó Luisa, reconociendo el papel fundamental que su madre ha desempeñado en su vida.

En cuanto a su padre biológico, Luisa reveló que falleció antes de su nacimiento. Sin embargo, la vida le regaló a su padrastro, a quien considera su verdadero padre. "Mi padrastro me crio y me dio todo el amor del mundo. No era un padrastro, era mi papá", compartió la influenciadora, expresando gratitud por la crianza amorosa que recibió de él.

La crianza amorosa de sus padres ha sido clave en su vida, y Luisa atribuye parte de su fortaleza a esta experiencia. Aunque mantiene a sus padres alejados de sus redes sociales, la influenciadora valora profundamente el impacto que ellos han tenido en su vida.

Con su reciente incursión en la música, Luisa Fernanda W está ampliando su alcance creativo mientras mantiene un equilibrio entre su vida personal y profesional. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo evoluciona su carrera musical mientras continúa compartiendo fragmentos de su vida con sus seguidores.

