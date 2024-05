La pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez han sido centro de atención mediática debido a su diferencia de edad, quienes desde hace unos días han sido centro de atención gracias a un episodio relacionado con un supuesto embarazo. El anuncio de la dulce espera, que generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, resultó ser una gran sorpresa cuando se reveló que nunca hubo un bebé en camino.

El inicio de la controversia se dio cuando Alina y Jim informaron a sus seguidores sobre el embarazo, lo que causó dudas y escepticismo entre sus seguidores. Muchos cuestionaron la posibilidad de que Alina, debido a su edad, pudiera concebir de manera natural. En un intento de aclarar la situación, la pareja confesó que recurrieron a la fecundación in vitro utilizando óvulos donados con la esperanza de tener un hijo.

La historia dio un giro inesperado cuando, a pesar de que las pruebas de embarazo iniciales dieron positivo, una ecografía reveló que no había embarazo. “En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé”, compartió Alina en un desgarrador video en sus redes sociales, explicando que se trató de un falso positivo. Esta revelación dejó a la pareja profundamente afectada, enfrentando tanto el dolor personal como las críticas del público.

Alina reacciona a trauma de Jim

El episodio tomó un nuevo giro hace algunos días cuando, a través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja publicó un video que desató una mezcla de risas y confusión. En el video, se ve a Jim Velásquez cargando lo que parece ser un bebé envuelto en una cobija. Alina entra en escena, le quita el "bebé" de los brazos a Jim y, visiblemente molesta, le dice: "No más", insinuando que no soporta más el trauma de Jim por no ser papá.

Este video cómico ha sido interpretado de diferentes maneras por sus seguidores, algunos de los cuales se lo tomaron en serio, mientras otros lo vieron como una estrategia para lidiar con la situación de manera ligera.

Las reacciones ante este video no se hicieron esperar. Muchos seguidores expresaron confusión, preguntándose si el video era una representación fiel de sus emociones o simplemente una broma. Diferenciar entre la realidad y la actuación cada vez es más difícil para quienes siguen de cerca la vida de Alina y Jim.

