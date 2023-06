Shakira en la mira por nuevo amor; no sería Lewis Hamilton

Mucho se ha hablado de Shakira en los últimos meses desde su separación con el futbolista Gerard Piqué, los rumores de presuntos amoríos con Lewis Hamilton, Jimmy Buttler o Tom Cruise son el pan de cada día, sin embargo, estos serían solo cortinas de humo para ocultar su verdadera relación actual.

En varias oportunidades se le vio en partidos de la NBA donde supuestamente acompañaba al jugador de Heat, Jimmy Butler, Luego, asistió a los premios de Fórmula 1 en Miami allí se le vio inicialmente acompañada de Tom Cruise y luego en diferentes escenarios con Lewis Hamilton. Son estos tres famosos con los que más se le ha relacionado últimamente a la colombiana.

Sin embargo, tras analizar una de las canciones que la artista incluirá en su nuevo disco y que saldría en los próximos días, se especula que estaría dirigida a su colega Alejandro Sanz .

Crecen los rumores de una supuesta relación entre Alejandro Sanz y Shakira /Foto: Instagram @shakira @alejandrosanz

“Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué… Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me estás fascinando, mejor no sigo”, estos son algunos apartes de su canción que próximamente estrenará.

Se trata del tema que realizó junto a su colega Manuel Turizo llamado 'Copa Vacía', el cual ambos se encuentran difundiendo en sus redes sociales.

La frase de la canción que más llamó la atención y por la que se cree que está dedicada al cantante madrileño es “Te busqué para que me tortures”, pues haría alusión al tema que hizo junto a Sanz ‘La Tortura’ en el año 2000.

De igual manera, el cantante español confirmó la separación con su pareja Rachel Valdés, luego de esto Sony Music anunció que el cantante formará parte de su elenco de representación, es este caso Shakira compartió la noticia de un medio en el que se informaba del nuevo fichaje y posteó "bienvenido a casa, hermano".