Shakira y Clara Chía: ¿se mechonearon? Aseguran que tuvieron fuerte pelea en Barcelona

El mundo de la farándula internacional hizo unas fuertes revelaciones sobre la tormentosa relación entre Shakira y Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista Gerard Piqué. Aunque ha pasado más de un año desde la separación entre Shakira y Piqué, nuevos detalles emergen, y esta vez, el programa de entretenimiento Chisme No Like ha destapado una intensa disputa que tuvo lugar antes de que la colombiana se mudara de Barcelona a Miami.

La periodista Adri Toval, del mencionado programa, compartió en exclusiva una información explosiva esta semana, sugiriendo que la disputa entre Shakira y Clara Chía, quien sería amante de Piqué desde hace mucho tiempo, (incluso antes que la barranquillera diera fin a su relación), alcanzó su punto álgido en enero de este año. Según una fuente cercana a los empleados de la residencia compartida por Shakira y Piqué en Barcelona, la situación se volvió intensa cuando Piqué llegó para entregar a los niños y encontró a Clara Chía paseando por la casa.

"Shakira se molestó al ver a la supuesta amante en su casa, con aires de superioridad", reveló Toval, añadiendo que la joven española, según la fuente, es considerada "una mujer agresiva". El enfrentamiento escaló cuando Shakira solicitó que Clara Chía abandonara la propiedad, resultando en un intento de agresión física por parte de la actual novia de Piqué. En este punto crítico, Tonino, hermano de Shakira, tuvo que intervenir para calmar la situación.

La situación, según el relato, ocurrió frente a los hijos de Shakira y Piqué, quienes también se involucraron para defender a su tío Tonino y a su madre. Sorprendentemente, Piqué no habría reaccionado durante el conflicto.

Además de las revelaciones sobre el enfrentamiento, Chisme No Like también compartió información sobre la fuente de la rabia de Shakira hacia Clara Chía. La colombiana no solo se sintió agraviada por la relación actual de la joven española con Piqué, sino también por el hecho de que, supuestamente, cuando era la amante, Clara Chía usaba la ropa y accesorios de Shakira mientras ella estaba de viaje.

Estos nuevos detalles dejaron a más de uno 'con la boca abierta' y a punta de palomitas de maíz, esperando un nuevo episodio en la novela. La situación sugiere que las heridas de la separación aún están lejos de sanar. La farándula sigue atenta a cada giro de este drama que continúa desplegándose entre la estrella colombiana y la actual pareja del exjugador.

