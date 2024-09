Yina Calderón revela infidencias de su relación con Legarda: "Nos encerramos en un baño"

La versión sobre el noviazgo que habría tenido la creadora de contenidos Yina Calderón con el fallecido cantante Fabio Legarda sigue siendo centro de atención en miles de seguidores que expresas opiniones a favor y en contra de las declaraciones de la joven sobre este amor del pasado.

Y fue justo Los Enredados, programa digital entre Caracoltv y La Red, que Yina Calderón fue confrontada sobre qué tan cierto es que fue novia del cantante y si tiene pruebas de esto.

La joven, quien estuvo como invitada en el programa junto a Epa Colombia, no tuvo 'pelos en la lengua' para referirse una vez más al tema y expresar: "No entiendo por qué a la gente se le hace extraño que Legarda haya sido mi novio", y de inmediato expresó: "es que la suerte de la fea, la bonita la desea... Y es que esto no es de belleza, sino de actitud y personalidad".

Yina Calderón dedicó unos minutos para hablar de aquella relación con quien fue novio de la influencer Luisa Fernanda W, contando que su relación con Legarda fue intensa y llena de buenas aventuras amorosas.

Pues contó que cuando ella conoció a Legarda tenía un look mucho más extrovertido del que ha tenido en los últimos años: "pelo de colores y era alcohólica", recordando sus problemas con el licor y reconociendo que su relación con el fallecido cantante inició en los momentos en que ella estaba sumergida en el abuso de bebidas.

Para corroborar su versión Yina Calderón mencionó al productor Dejota de quien dice que fue testigo de su relación con Legarda ya que él iba a su casa a tomar y allí ella compartía también con el cantante.

Además la Dj de guaracha aseguró que quiso ser prudente con el tema ya que cuando Legarda perdió la vida hubo mucho dolor y él tenía una novia a la que amaba (Luisa Fernanda W). "Si yo me hubiera querido aprovechar del tema, pues salgo y hablo tan pronto él se murió, pero a mí no me interesó y ni siquiera me pronuncié sobre su muerte".

Continuó diciendo que "las cosas ente Legarda y yo no funcionaron porque yo tomaba mucho.. Eso fue en el año en que él estaba muy pegado en Perú".

Mamá de Yina Calderón la pilló en un baño con Legarda

En medio de risas Yina Calderón contó que su relación tuvo momentos de tensión como una oportunidad en la que su mamá los descubrió en un baño.

"Mi mamá una vez me lo sacó de un baño con palo de escoba", dijo Calderón al recordar que estaba encerrada junto a su novio cuando los pillaron en pleno momento.

"Que pecado porque está muerto, pero yo no me voy a poner a inventar. Escríbanle a Dejota que salga a hablar a ver si es mentira", puntualizó Yina Calderón.

Yina Calderón da detalles de Legarda (minuto 9:20)