Linkin Park en Colombia; todo lo que debes saber

Después de una ausenciaprolongada marcada por la trágica muerte de Chester Bennington, Linkin Park ha sorprendido a sus seguidores con el regreso de su legendaria música.

La banda, famosa por su estilo que fusiona nu metal, rap y rock, acaba de anunciar su gira mundial 'From Zero World Tour', la cual incluirá una esperada parada en Colombia. El regreso de Linkin Park está generando gran expectativa y emoción entre los fanáticos del rock en América Latina.

El anuncio fue hecho a través de una intrigante cuenta regresiva en sus redes sociales, que culminó el 5 de septiembre con una transmisión en vivo por YouTube.

Durante este evento, la banda ofreció un concierto privado para un grupo selecto de seguidores y reveló la incorporación de Emily Armstrong como la nueva vocalista. Esta noticia marca una nueva etapa para el grupo, que se había mantenido en silencio desde la muerte de su icónico vocalista.

La gira "From Zero World Tour" llevará a Linkin Park a varias ciudades importantes alrededor del mundo, incluyendo Los Ángeles, Londres, Seúl y Hamburgo.

Sin embargo, para los fanáticos colombianos, el punto culminante será el concierto que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2024 en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Esta será la única parada de la banda en Latinoamérica, haciendo de este evento un hito significativo para la región.

La preventa de boletos comenzará el 9 de septiembre de 2024, exclusivamente para miembros de LPU Legacy y LPU Passport Plus, con una preventa general programada para el 13 de septiembre a las 10:00 a.m., hora de Colombia.

Los fanáticos interesados deben estar atentos a los canales oficiales para asegurar sus entradas antes de que se agoten.

Linkin Park, formada en 1996, se convirtió en un ícono del rock alternativo con éxitos como 'In the End', 'Numb' y 'Somewhere I Belong'.

Su capacidad para conectar con el público a través de su potente mezcla de géneros y letras emotivas dejó una marca indeleble en la música moderna.

El regreso de la banda es una oportunidad para revivir esos momentos memorables y experimentar nuevas canciones bajo la dirección de su nueva vocalista.

Para adquirir las entradas, los interesados deben visitar los sitios oficiales de Taquilla Live a partir del 9 de septiembre para la preventa, y a partir del 13 de septiembre para la venta general. Los precios y más detalles sobre la disponibilidad se anunciarán en las próximas semanas.

