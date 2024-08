Estudios revelan cuál es la música que le resta inteligencia a las personas

La música tiene un efecto profundo en nuestras vidas, influyendo en nuestras emociones, comportamiento e incluso en nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, no todos los géneros musicales tienen el mismo impacto en el cerebro. Estudios recientes han señalado que algunos estilos de música, en particular el reguetón y ciertos subgéneros del hip hop, podrían estar relacionados con un menor desarrollo intelectual.

Investigaciones recientes revelaron que la estructura repetitiva y las letras simplistas de algunos géneros musicales, como el reguetón y ciertos estilos de hip hop, podrían no ser tan beneficiosas para el cerebro como otros tipos de música. La falta de complejidad en las composiciones y temáticas de estas canciones puede resultar en una menor estimulación cognitiva.

A diferencia de la música clásica o el jazz, que suelen involucrar patrones rítmicos y armónicos más complejos, estos géneros pueden no ofrecer el mismo nivel de desafío intelectual para el cerebro. Uno de los estudios más citados en esta área es el realizado por Virgil Griffith, titulado 'Music that makes you dumb'.

Este estudio analizó la relación entre las preferencias musicales y el rendimiento académico, encontrando una correlación preocupante. Según Griffith, los estudiantes que mostraban una mayor afinidad por el reguetón y ciertos estilos de hip hop tendían a obtener calificaciones más bajas en pruebas académicas en comparación con aquellos que preferían otros géneros musicales.

Relación entre la música y el rendimiento académico

El estudio de Griffith se basó en datos obtenidos de las preferencias musicales de estudiantes universitarios y sus resultados en pruebas académicas. Los hallazgos sugieren que, aunque la música es un elemento vital para la mayoría de los jóvenes, la elección del género podría tener un impacto en su rendimiento académico.

La repetición y la falta de contenido significativo en las letras de reguetón y algunos estilos de hip hop podrían contribuir a una menor capacidad de concentración y análisis crítico.

No obstante, es importante destacar que estos resultados no implican que todos los oyentes de estos géneros musicales tendrán un bajo rendimiento académico. La inteligencia y el rendimiento son multifactoriales y dependen de una variedad de elementos, incluyendo el entorno educativo, el apoyo familiar y las habilidades individuales.

Música que puede aportar a elevar la inteligencia en las personas

Si bien estos estudios sugieren que ciertos géneros musicales podrían no ser los más beneficiosos para el desarrollo intelectual, también resaltan la importancia de la diversidad en el consumo musical. Escuchar una amplia gama de géneros que ofrezcan diferentes niveles de complejidad y estimulación cognitiva podría ser clave para mantener el cerebro activo y en desarrollo.

Incorporar música clásica, jazz o incluso rock progresivo podría proporcionar el desafío intelectual que a veces falta en géneros más comerciales. La música clásica, y en particular las composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart, es uno de los géneros más citados en estudios científicos por su potencial para mejorar ciertas habilidades cognitivas.

El llamado "Efecto Mozart" sugiere que escuchar música clásica, especialmente las obras de Mozart, puede mejorar temporalmente las habilidades espaciales y de razonamiento. Aunque este efecto ha sido debatido, la música clásica sigue siendo considerada como una opción que desafía al cerebro debido a su estructura compleja, variaciones armónicas y rítmicas, que pueden fomentar la concentración y el pensamiento crítico.

