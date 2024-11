Los 20 Madrazos navideños que marcaron a La Kalle en esta temporada festiva

Cada año la temporada navideña trae consigo no solo luces y alegría, sino también un repertorio musical que acompaña las celebraciones.

En esta ocasión, los éxitos más sonados en La Kalle posicionados como 'Los 20 madrazos' han capturado la atención de todos, reflejando la riqueza y diversidad de la música tropical y festiva que define estas fechas.

Entre los temas destacados, 'Faltan cinco pa las doce' de Aníbal Velázquez se posiciona como el número uno, consolidándose como el gran favorito de esta Navidad.

Su ritmo envolvente y letra cargada de tradición han convertido esta canción en el himno indiscutible de las festividades.

El Top 5 navideño

Junto a Velázquez, otros clásicos se robaron el protagonismo:



'Faltan cinco pa las doce' - Aníbal Velázquez 'Arbolito de Navidad' - de Los cincuenta de Joselito 'Bomba en Navidad' - Richie Ray & Bobby Cruz 'Lo quito por ti' - Armando Hernández 'La matica' - Lisandro Meza

Estas canciones representan un abanico de géneros y estilos que han acompañado a generaciones, desde la salsa navideña hasta la cumbia tradicional.

Del 6 al 10: más joyas musicales



6. "Cantares de Navidad" - Rodolfo Aicardi

7. "La cinta verde" - Los Teen Agers y Gustavo Quintero

8. "La Burrita" - Los Corraleros de Majagual

9. "Págame la vela" - Los Billos Caracas Boys

10. "Sorbito de champán" - Pastor López

Cada uno de estos temas se ha convertido en la banda sonora de innumerables reuniones familiares , novenas y fiestas decembrinas, evocando recuerdos y emociones.

Esta lista no solo resalta los gustos musicales de esta temporada, sino también la capacidad de estas canciones para conectar generaciones y culturas.

Desde las melodías nostálgicas de Joselito hasta la energía de Richie Ray & Bobby Cruz , cada tema cuenta una historia que va más allá de lo musical.

Los 20 madrazos ha dejado al descubierto cuáles son los artistas que más resuenan en los corazones de las personas durante la Navidad. Y aunque el tiempo pase, estas canciones seguirán siendo parte esencial del ADN festivo de cada diciembre.

Letra completa de la canción 'Faltan cinco pa las doce'

Las campanas de la Iglesia están sonando

Anunciando que el año viejo se va

La alegría del Año Nuevo viene ya

Los abrazos se confunden sin César

Faltan cinco pa' las doce

El año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa

A abrazar a mi mamá

Faltan cinco pa' las doce

El año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa

A abrazar a mi mamá

Me perdonan que me vaya de la fiesta

Pero hay algo que jamás podré dejar

Una linda viejecita que me espera

En las noches de mi eterna Navidad

Faltan cinco pa' las doce

El año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa

A abrazar a mi mamá

Faltan cinco pa' las doce

El año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa

A abrazar a mi mamá

