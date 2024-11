Detienen a 4 personas por disfrazarse de oso para estafar a aseguradora de carros

Hay ideas malas, y luego está esta: un grupo de personas decidió que lo mejor para estafar a las compañías de seguros era… ¡disfrazarse de oso! Y aunque podría sonar como el guion de una película de comedia, lo cierto es que estos tipos pensaron que su plan era infalible.

En California, Estados Unidos, cuatro individuos fueron arrestados tras intentar engañar a una aseguradora al presentar un reclamo por daños en un carro. Según su versión de los hechos, un oso había causado los daños al vehículo, dañando los asientos y las puertas del coche. ¿La prueba? ¡Un video y unas fotos de un supuesto oso dentro del vehículo! Pero claro, las cosas no salieron como ellos esperaban.

Publicidad

La aseguradora, al recibir la denuncia, decidió no tragarse la historia tan fácilmente y le pasó el caso a un equipo de detectives especializados en fraudes. Cuando estos revisaron el video que supuestamente mostraba al oso causándole estragos al carro, notaron algo raro. El "oso" no parecía muy natural… y tras un análisis más exhaustivo, descubrieron que no era un oso real, sino una persona disfrazada.

Investigaciones del caso

Publicidad

Pero la investigación no se detuvo ahí. Los detectives encontraron otros dos casos similares, también con el mismo video del oso (bueno, más bien, de la persona disfrazada).

Y aquí vino lo más curioso: para estar absolutamente seguros, el Departamento de Seguros de California decidió traer a un biólogo especializado en vida silvestre, quien confirmó que, sin duda alguna, no era un oso en el video, sino un ser humano bajo un disfraz.

En ese momento, la pieza final del rompecabezas encajó: los investigadores ejecutaron una orden de búsqueda en la casa de los sospechosos y allí, justo donde más lo necesitaban, encontraron el disfraz de oso. ¡Caso cerrado!

A pesar de que los implicados pensaron que habían encontrado la fórmula perfecta para engañar a las aseguradoras, su plan no solo fue completamente fallido, sino que terminó con ellos en manos de la ley.

Publicidad

🇺🇸🐻 Arrestan a cuatro personas que fingieron el ataque de un oso



Cuatro residentes de Los Ángeles fueron arrestados tras una investigación del Departamento de Seguros de California, que reveló un fraude en el que los acusados afirmaron que un oso había dañado su vehículo. Sin… pic.twitter.com/etCDTYUMuS — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 15, 2024

Publicidad

Puedes ver | Marcela Reyes y Juan Sebastián Navarro jugaron ¡Basta!