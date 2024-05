Mujer confiesa que tuvo 20 bebés de diferentes padres por "negocio"

Una mujer colombiana de 39 años ha causado gran controversia en redes sociales tras confesar que ha tenido 20 hijos con diferentes padres como parte de lo que describe como un "negocio".

En un video que se volvió viral, Martha, como se ha hecho conocer, explicó detalladamente cómo ha logrado sacar provecho de sus embarazos gracias a las ayudas económicas del Estado por cada uno de sus hijos.

En la entrevista, Martha reveló que es madre de 19 hijos y que está esperando al número 20, todos de padres distintos.

Al preguntarle sobre cómo maneja la situación sin una pareja que la apoye, ella respondió sin titubear que lo ve "como un negocio", ya que recibe apoyo financiero del Estado por cada niño que tiene.

Esta revelación generó un gran revuelo entre los internautas, quienes se mostraron sorprendidos.

"¿El papá de los niños?", preguntó la joven que realizaba la entrevista, a lo que Martha respondió: "No sé, son de diferentes papás. Pero son de esos padres irresponsables".

Asimismo, confesó que tampoco conoce al padre del bebé que está esperando: "La verdad es que yo me fui de rumba, me gustó un muchacho y la verdad es que no sé ni dónde vive y tampoco me interesa".

¿Cómo vive con todos sus hijos?

Además, se le preguntó sobre las condiciones de vida en una casa tan pequeña, a lo que Martha mostró los reducidos espacios en los que viven y explicó que deben compartir camas.

Los hijos mayores ayudan con las tareas del hogar y el cuidado de los más pequeños. "Los más grandes me ayudan con los más chicos", afirmó.

Martha también habló de las dificultades de cocinar para una familia tan numerosa: "Ellos ya están acostumbrados, cuando hay poquito se come poquito", comentó.

Cuando se le preguntó cuántos hijos pensaba tener, su respuesta fue clara: "Los que el cuerpo me dé, porque las chicas que tienen 12/13 años ya se empiezan a ir, son unas señoritas y se van y me quedo sin las ayudas".

La mujer confesó abiertamente que ve la maternidad como un negocio: "Yo esto lo tomo, mami, como un negocio. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño". Además, indicó que se acerca a políticos y concejales para pedir apoyo, obteniendo así recursos adicionales.

Según Martha, sus ingresos mensuales ascienden a dos millones de pesos, una cifra que considera necesaria para mantener a su numerosa familia: "Usted dirá que dos millones es mucha plata, pero no es porque tengo que contar las comidas y todo".

Muchos cuestionaron la autenticidad de la entrevista: "Es actuado, ¿verdad? Quiero creerlo", "Tiene que estar actuando. No puede estar hablando en serio".

Otros usuarios criticaron la irresponsabilidad de tener tantos hijos en tales condiciones: "Si eso es verdad, ella también tiene buena parte de responsabilidad, no es justo tener tantos hijos para que sufran".

