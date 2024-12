Payaso que grabó momento viral Fe-li-pe estaría en serio problema

Hoy en día para ser tendencia solo basta con tener carisma y buena actitud que, en muchos casos, terminan desatando el éxito en redes sociales ; estas cualidades son propias de Felipe un niño de apenas cinco años quien logró lo que muchos sueñan: convertirse en una estrella de redes sociales gracias a un video en le que se le ve bailando con toda la energía en una fiesta infantil.

El baile del pequeño terminó siendo no solo la sensación en la fiesta a la que asistió como invitado, sino a demás en redes sociales en las que usuarios no dejan de repetir e imitar ese momento viral.

u

Sin embargo, lo que parecía un momento divertido, inocente y llenó de éxito en redes, terminó supuestamente desatando una polémica inesperada en la que incluso se habla de demandas y acusaciones que afectan al payaso animador de la fiesta.

¿Qué pasó con el payaso del video de Felipe?

Todo tuvo lugar en la fiesta de cumpleaños de un niño llamado Leo, a quien sus familiares le contrataron un payaso para ambientar el evento y entretener a los niños, según cuentan los invitados.

Versiones en redes sociales indican que la fiesta transcurrió con normalidad hasta que el animador, que estaba disfrazado de payaso, hizo una dinámica de canto y baile para integrar a los niños invitados al festejo.

Publicidad

@filitoshow, como es conocido en redes sociales este animados que personifica a un payaso, comenzó a pasearse por el salón de la fiesta y a interactuar con los invitados mientras improvisaba una pegajosa canción con al que identificó al niño Felipe haciendo unos llamativos movimientos de hombros, por lo que comenzó a cantarle: “Usted, amiguito, mirá cómo mueve los hombritos” , mientras el pequeñito se meneaba al ritmo de la voz.

Pero luego de viralizarse este gracioso momento surgió una polémica en redes sociales que indica que la abuela de Leo, el cumpleañero, no quedó nada contenta con lo que pasó. En un video del youtuber Jupitercito, la señora contó que le parecía u na falta de respeto, que el payaso le diera más atención a Felipe que al niño que estaba celebrando su cumpleaños.

Publicidad

“El animador fue poco profesional, mi nieto quedó ignorado por completo ”, dijo molesta.

Mientras la supuesta abuela sigue enojada, Felipe sigue ganando seguidores a lo grande. El video de su baile, con el hashtag #FelipeHombritos, ha acumulado millones de vistas y ha convertido al pequeño en toda una sensación en redes.

El payaso @filitoshow hasta invitó a Felipe a recrear sus pasos en un nuevo video de Instagram y TikTok, donde se puede ver que el niño no tiene idea del drama y simplemente disfruta del cariño que recibe.

La supuesta abuela responde y amenaza con demandar

La usuaria de la plataforma de YouTube: @MariaDoloresAlvarez-w1n, quien aseguró ser la abuela del joven quien cumplió años, v olvió a aparecer en otro video del youtuber conocido como Jupitercito.

Publicidad

Molesta porque varios internautas comenzaron a atacarla en los comentarios, pidió respeto: “No tienen derecho a insultarme solo porque di mi opinión. Me mandaron a a costarme y a ver novelas, me dijeron cosas muy feas”, dijo indignada.

Comentarios de la supuesta abuela indignada Foto: Captura de pantalla video de Youtube

Publicidad

Pero ahí no quedó todo. La señora aseguró que tiene un abogado y que está considerando tomar medidas legales contra quienes la insultaron y contra el payaso. “Soy madre y abuela, no estoy en contra de este niño, pero la gente no entiende. Si siguen faltándome al respeto, tomaré acciones”, concluyó.

Por ahora, la cosa queda en veremos. No hay ninguna denuncia oficial, solo mucho chisme en redes y opiniones encontradas. Mientras tanto, Felipe sigue moviendo los hombritos y conquistando el internet, ajeno a todo este drama de adultos.

Este video te puede interesar: Los cantores Koko y Coronel hablan de demanda en su contra