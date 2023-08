La red social de Twitter es la más usada para viralizar diferentes fotos y videos de situaciones que ocurren y llaman la atención de los usuarios, ese fue el caso de un tierno chat que se difundió en el que dos niños hablaban sobre su relación amorosa.

Todo comenzó cuando la hermana mayor de la niña decidió publicar en su cuenta personal una foto mostrando la tierna conversación de la pequeña con un compañero de clase. Los dos asisten a la escuela primaria y decidieron ponerse de novios.

En la foto se ve que la niña comenzó preguntándole al niño: "Lau, somos novios o no, decime", a lo que él le respondió: "No sé, ¿vos querés? A mí me da igual".

La niña luego le hizo una petición a su nuevo novio que causó risas entre los internautas pues le dijo: "Bueno, pero trátame bien. No seas malo como Misael, que me trataba como una turra plis".

Con estas palabras la menor de edad dejó claro que sabe muy bien cómo desea que su futura pareja la trate.

Después de esto, Misael le respondió con una frase que enterneció a los internautas: "A sus órdenes, su majestad", pero la niña necesitaba quedar tranquila de que su novio había entendido su pedido y ante esto finalizó la conversación diciendo: "Trátame como una princesa".

Este chat se volvió viral y los internautas no dudaron en dejarles algunos comentarios, pues algunos apoyaron la nueva relación, mientras que otros aseguraron que los niños a esa edad no deben tener novio: "Con 8 años debería estar jugando, estudiando y practicando algún deporte. No con celular, WhatsApp y novio", "después de un Misael que te trata como turra siempre viene un Lau que te trata como su magestad", "uno que me diga su magestad 🙏", "Los de los comentarios se ve que jamás tuvieron un noviecito de primaria. Nunca tan dolidos por una nena de 8 años".

mi hermana (atentis) 8 años, hablando con su novio pic.twitter.com/sNVz5lwGyk — abriil (@abruuez) March 25, 2023

