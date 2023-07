VIDEO: Supuesto fantasma habría ocasionado un grave accidente de tránsito

Las redes sociales no solo permiten conectar a las personas en cualquier lugar del mundo, también sirven para mostrar sucesos que en la cotidianidad sería imposible presenciar, más aún cuando se habla de temas paranormales , donde una imagen vale más que mil palabras.

Un gran ejemplo de esto es un metraje de una cámara de seguridad de una vía de la Municipalidad de Ciudad Vieja, en Sacatepéquez, Guatemala, donde un motociclista sufrió un aparatoso accidente, donde perdió el control de su vehículo termino impactando fuertemente contra un árbol, al costado de la carretera.

Este hecho tuvo lugar el pasado 9 de julio y se ha viralizado porque segundos antes de que ocurriese el accidente, se puede ver una extraña sombra blanca, con forma humana, que parece caminar sobre la carretera justo en el lugar donde el motociclista pierde el control.

El mismo video compartido en Twitter contiene una explicación, pues advierte que las cámaras están diseñadas para evitar captar reflejos de luces, por muy fuertes que sean, dejando en el aire la idea de que esta no podría ser una explicación física de lo sucedido.

Por otro lado, hay quienes afirman ciegamente que se trata de un hecho paranormal, donde alguna entidad habría provocado que el motociclista perdiera el control; otros dicen que el supuesto fantasma intentaba evitarlo y hay quienes aseguran que se trata de un ángel de la guarda. Así mismo, hay muchos que piensan que todo tiene una explicación, argumentando que en el momento del choque, se puede ver que a un costado de la carretera hay una enorme luz blanca proyectada.

Lo único cierto es el que el video ha intrigado a cientos de internautas, quienes no paran de verlo, teniendo en cuenta que el protagonista no perdió la vida de milagro, ya que conducía a alta velocidad y el golpe fue bastante fuerte, sin duda un hecho que no tiene explicación.

Municipalidad de Ciudad Vieja difunde video que muestra "suceso paranormal".@soy_502 pic.twitter.com/nKrGHpQ5E0 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) July 11, 2023

