Yina Calderón no para de generar polémica por sus excentricidades y por las operaciones a las que se ha sometido para mejorar su aspecto. Sin embargo, ahora quiso dar reversa a la de sus nalgas.



Hace un mes la Dj y empresaria se sometió a una cirugía de extracción de biopolímeros y reconstrucción de glúteos porque la cola comenzó a caerse producto de los malos procedimientos.



No obstante, ahora Yina ha decidio quitarse las prótesis para "mostrar su lado más real".



"Prefiero decirlo porque después me van a ver la cola y me van a decir: ¿por qué no tiene el tamaño que tenía'. El doctor Carlos Ramos me sugirió retirar los implantes. Tener la cola grande requiere unos cuidados que en este momento yo no puedo tener por mi estilo de vida. Entonces decidí por salud quitar las prótesis", señaló Yina.



Yina se sometió a la cirugía para retirar los implantes y asegura que el cambio es "bravo".



"Una cola grande no me hace ni más bonita ni más mujer", dijo Yina quien además compartió el video del procedimiento en su cuenta de Instagram.