La linda y carismática presentadora y Dj de La Kalle Diana Medina sorprendió a sus seguidores con una reflexión sobre su vida y su trabajo.



La joven decidió responder a aquellas personas que critican su origen, su peso, su forma de vestir, su manera de ser o hablar.



Diana Medina aseguró que se siente orgullosa de ser como es y que se muestra como una mujer real y diferente.



"A mí me dicen muchas veces que no me visto como presentadora, que debería bajar de peso, no reírme tan duro, no vestirme con la misma ropa, hablar más alto, más pasito, no decir groserías, no mostrar que soy tan de calle y así, infinidad de cosas. Pero imaginen si le hiciera caso a todos, ¿donde quedaría lo que soy yo?", escribió Diana.







Diana también ratificó que se siente orgullosa de ser de una localidad popular de la capital.



"No voy a negar nunca que crecí en Soacha y Bosa porque eso me hace ser quien soy. Claro que me acomodo a mi trabajo, que sé comportarme en una cena de un restaurante carísimo o puedo tomarme una pola en un anden. Eso me hace ser yo", reafirmó.



Los seguidores de la presentadora respondieron a la publicación con comentarios muy positivos y aplaudieron sus palabras. También le expresaron que su risa, su alegría y su personalidad se roba la atención de los oyentes y televidentes de la emisora.