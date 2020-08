Christian Nodal es muy joven y uno de los cantantes de música popular más cotizados del momento. Su fama lo ha llevado a facturar muy bien, es por eso que se da ciertos lujos de comprar lo que quiera como un Ferrari, por ejemplo.



En su cuenta de Instagram presumió su nuevo juguetito, un lujoso Ferrari 488 rojo modelo Pista que tiene un valor que oscila entre los 350 mil euros (Más de 1.500 millones de pesos).



Sin embargo, la felicidad no el duró mucho al cantante mexicano, pues su vehículo terminó estrellado contra un local comercial.



Al parecer, uno de los miembros de su equipo de seguridad era el que viajaba en el automovil y el artista no se encontraba allí.



El accidente ocurrió en la avenida López Mateos Sur, a la altura del fraccionamiento La Rioja y se maneja la hipótesis de que hubo exceso de velocidad. De inmediato comenzó a especularse que el cantante iba conduciendo. No obstante, él mismo salió en un video a aclarar que se encontraba bien de salud, que él no manejaba el Ferrari en ese momento y que solo hubo daños materiales.



“Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí, bendito Dios está todo bien, en la mañana uno de mis seguridades tuvo un choque en el cual pues yo no estuvo presente, él ya está bien gracias a Dios; los daños solamente son materiales, y pues nada…Dios los bendiga mucho, muchas gracias por preocuparse”, dijo Nodal.