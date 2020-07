Ante la constante critica que ha recibido Paola Jara por su sudado de pollo, muchos han salido a defenderla.

Uno de ellos fue su compañero de música popular Jhon Alex Castaño, quien decidió presumir en su Instagram el talento gastronómico que tiene.

El intérprete de canciones como: “Por Culpa del Licor” y “Amigos con Derechos” hizo un delicioso guisado de carne con arroz y dijo: “Estoy desesperado, me toca defender el género, tanta azotadera a Pao y a Jessi por el sudado. Me los voy a llevar a hacer un curso de guiso venteado para que no los azaren más”.

Aunque pasan los días, parece que el tema del sudado de pollo no termina y las redes no paran de inundarse con la cocinada de la paisa.

Sin embargo, Paola comenzó a hacer chistes sobre su manera de cocinar e incluso creó sus propios memes posteando frases como: “sígueme para más recetas”.