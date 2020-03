Liz Dany Campo, la joven bailarina que se dio a conocer en el Super Bowl 2020 como coreógrafa de Shakira, aseguró que fue víctima de hackeo en Instagram, pues se filtró un supuesto video suyo teniendo relaciones sexuales.

Aunque el clip duró poco tiempo, fue suficiente para viralizarse.

Ante comentarios en los que insinuaron que el video había sido posteado por ella con el fin de volverse más famosa, decidió pronunciarse en redes.

A través de un video aclaró lo sucedido y, aunque no negó ser la mujer que aparece en el clip, sí pidió disculpas.

“Otras personas me quieren ver bien, me han escrito, me han apoyado con esto que acaba de pasar. Intentaron hackear mi Instagram, gracias a Dios pude eliminar esa cosa. No es lo justo, un poco tarde, pero no importa”, dijo.