Yina Calderón salió de un reality en Colombia y comenzó su ardua labor como empresaria. Ahora ha incursionado como Dj y tiene sonando temas de guaracha en plataformas musicales.



Sin embargo, más de un fanático le ha preguntado desde cuándo empezó su interés por la música o por cantar y ella contestó.



Yina aseguró que el sueño empezó desde 2013 y sus intentos pasaron por la música norteña, reguetón, música popular y ahora la guaracha.



La Dj mostró varios videos en los que ha mostrado su evolución en la música y, además, recalcó que vienen más éxitos.





La carrera musical de Yina pic.twitter.com/RNvGX5vNFz — Qué tal esto (@CorreDile) September 14, 2020





La joven ha recibido muchas críticas en redes sociales, pues muchos le dicen que "no sabe cantar". Sin embargo, ella no se rinde y continua su camino en la música.



Yina también envió un mensaje a sus seguidores para que cumplan sueños y no se dejen llevar por los malos comentarios.