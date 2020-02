Si había alguien que estuviera esperando con ansias el desfile de la Guacherna era Andrea Valdiri.



La bailarina estuvo preparando por más de dos meses un espectacular show con el cual quería sorprender a sus fans presentes en Barranquilla.

